Deputada Joice Hasselmann é internada com coronavírus

Amigos, comunico que fui diagnosticada com a COVID-19. Depois de crises de tosse, febre e falta de ar fui internada p/ exames que confirmaram a doença e uma pneumonia viral. 1/4 do pulmão está comprometido. Já estou medicada e tomando todos os cuidados. Não é só uma gripezinha.

“Amigos, comunico que fui diagnosticada com a COVID-19. Depois de crises de tosse, febre e falta de ar fui internada p/ exames que confirmaram a doença e uma pneumonia viral. 1/4 do pulmão está comprometido”, afirmou a deputada.