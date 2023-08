Dino demite policiais que asfixiaram Genivaldo em viatura

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na segunda-feira (14), o Ministro encarregado da pasta da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, comunicou que havia endossado a dispensa dos três agentes da Polícia Rodoviária Federal que foram acusados de envolvimento na sufocação fatal de Genivaldo de Jesus Santos, com 38 anos de idade.

“Estou assinando a demissão de 3 policiais rodoviários federais que, em 2022, causaram ilegalmente a morte do Sr. Genivaldo, em Sergipe, quando da execução de fiscalização de trânsito. Não queremos que policiais morram em confrontos ou ilegalmente matem pessoas. Estamos trabalhando com Estados, a sociedade civil e as corporações para apoiar os bons procedimentos e afastar aqueles que não cumprem a Lei, melhorando a Segurança de todos”, disse o Dino.

A tragédia resultou no óbito da vítima devido à asfixia resultante da inalação de fumaça enquanto estava sob custódia dentro de uma viatura na localidade de Umbaúba, em Sergipe, durante o mês de maio de 2022.

“Determinei a revisão da doutrina e dos manuais de procedimentos da Polícia Rodoviária Federal, para aprimorar tais instrumentos, eliminando eventuais falhas e lacunas”, garantiu o ministro.