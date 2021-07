Dois tucanos pousam em frente à câmera de monitoramento de tráfego da Rodovia dos Bandeirantes,

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Dois exibidos tucanos pousaram em frente à câmera de monitoramento de tráfego da CCR AutoBAn instalada no quilômetro 13 da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), próximo à Marginal Tietê, em São Paulo, por volta das 8h30 de hoje, segunda-feira, 5 de julho.

Durante o flagrante, que durou aproximadamente cinco minutos, é possível observar detalhes da plumagem das aves, que, curiosas, tentataram diversas vezes bicar o equipamento de monitoramento.

O Sistema Anhanguera-Bandeirantes conta com 106 câmeras de monitoramento de tráfego, capazes de cobrir quase 100% do trecho administrado pela CCR AutoBAn, concessionária que integra o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, gerenciado pela ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

O registro de aves neste local tem sido frequente nos últimos meses. Já foram flagrados por esta câmera papagaios, gavião e tucanos, como os de hoje.