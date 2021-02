Escola de Americana oferece bolsas de estudos para curso de Libras

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Escola Easycomp Plus de Americana está lançando na cidade a primeira turma do curso de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) e está oferecendo 20 bolsas de estudos.

O curso terá duração de 1 ano e as aulas iniciam em abril deste ano com aulas uma vez por semana no período noturno.

“Esse será mais um curso fantástico que estamos trazendo para a cidade, pois é um curso que visa trazer uma inclusão maior das pessoas com a comunidade surda, e como escola temos essa preocupação. Hoje em dia está cada vez maior a necessidade de termos intérpretes em eventos, lives e muito mais, então essa é uma mega oportunidade para quem quer aprender libras”, conta Natalia Vieira, diretora pedagógica da Escola Easycomp

Para concorrer as 20 vagas para Bolsas de Estudos para o curso de Libras basta se cadastrar no link http://bit.ly/Libras_Easycomp