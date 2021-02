Utransv revitaliza sinalização na Avenida Comendador Thomaz Fortunato

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), iniciou na manhã desta terça-feira (16), o trabalho de revitalização de pintura de solo na Avenida Comendador Thomaz Fortunato, região da Praia dos Namorados. A principal via de entrada da praia receberá melhorias durante esta semana.

Segundo o secretário adjunto da Utransv e autoridade municipal de trânsito, Pedro Peol, o serviço é importante para reforçar a segurança na via. “Estão sendo feitas melhorias na Avenida para revitalizar as sinalizações de trânsito, implantar placas em alguns pontos. É uma via importante, em que há um fluxo bastante grande de veículos, proporcionando a segurança de pedestres e motoristas”, explicou Peol.

As equipes da Utransv vão trabalhar durante esta semana na Avenida Comendador Thomaz Fortunato para concluir os serviços de revitalização da sinalização de solo e trocar algumas placas de trânsito.