Ex-BBB Bruno Gaga passa por procedimentos estéticos no rosto

Após desistir do BBB 23, Bruno Gaga contou aos seguidores do Instagram que realizou o “sonho” de passar por procedimentos estéticos no rosto na quinta-feira, 2. “Vou realizar um dos meus maiores sonhos, que é cuidar do rosto, a porta de entrada da gente”, comentou ele antes do processo, realizado em São Paulo.

O antes e depois foi compartilhado através de um vídeo publicado no perfil de Bruno e do médico responsável, Danilo Bravo, no Instagram.

Segundo o próprio ex-BBB, o resultado virá no decorrer dos dias. Ele revelou que passou por procedimentos como aplicação de botox na testa, redução das olheiras, do ‘bigode chinês’, do ‘pé de galinha’ e da ‘papada’, laser e estímulo de colágeno.

Nas redes sociais, internautas criticaram o resultado. Gaga, porém, esclareceu querer que o procedimento ficasse o mais “natural” possível. “Meu sonho era fazer algo natural, não [que eu ficasse] com cara de ‘boneco’ ou com cara ‘quadrada'”, disse ele.

Danilo Bravo também usou as redes sociais para rebater as críticas “Se vocês querem transformações, estão no lugar errado Meu trabalho não é para ‘transformar’ alguém em outra pessoa”, escreveu o médico.

Ele argumentou que a “naturalidade” envolve “pequenas mudanças”, que, conforme Danilo, são mais perceptíveis para quem as faz do que para quem as vê. “Vocês chamam de harmonização tudo aquilo que não dá certo na internet. E, felizmente, aqui vocês não verão esse ‘show de horror'”, criticou.

