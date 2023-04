Explosão em condomínio atinge 10 apartamentos em Campos do Jordão

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma explosão de GLP ocorreu na noite deste sábado(22), por volta das 20h16, no condomínio Saint Etienne, na Alameda dos Manacas, em Campos do Jordão. O incidente resultou em 10 apartamentos atingidos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, seis viaturas foram encaminhadas para o atendimento da ocorrência, que ainda está em andamento. A área foi isolada para que os bombeiros possam trabalhar com segurança e atender as pessoas que precisam de socorro.



Até o momento, não há informações sobre as causas da explosão.

Notícia em atualização

