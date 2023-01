FAM oferece transferência para alunos da Unimep mantendo bolsas de estudo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A FAM – Faculdade de Americana se solidarizou com os alunos da Universidade Metodista de Piracicaba – UNIMEP, que teve a unidade campus Taquaral desativa e decidiu colocar a instituição a disposição dos alunos.

Como forma de colaborar com os alunos, A FAM oferece sua estrutura para a continuação da graduação com possíveis transferências dos alunos, alunos bolsistas e também alunos do Programa Universidade para Todos – PROUNI. De acordo com a faculdade, todos os descontos obtidos pelos alunos durante sua passagem pela Unimep serão garantidos pela FAM, mediante comprovação durante o processo de transferência e análise de grade de cursos, que em sua maioria são comuns entre as duas Instituições.

Caso o aluno já tenha pago a matrícula na Unimep, a FAM também irá isentar o pagamento da matrícula referente ao mês de Janeiro de 2023. Já em relação aos alunos de Medicina Veterinária, a instituição já está recebendo alunos para visitação e análise de possível transferência.

UNIMEP

A Universidade Metodista de Piracicaba anunciou nesta segunda-feira(16), a desativação do campus Taquaral e a transferência dos alunos para o campus do centro. A instituição passa por uma processo de recuperação judicial.