Geraldo Alckmin sugere instalação de extensão da UfsCar no campus Taquaral da Unimep em Piracicaba

O ex-governador de São Paulo e atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, recebeu representantes do Simespi (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas e Fundições de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras) no último sábado (17) para discutir o desenvolvimento regional e a instalação de uma universidade federal na cidade.

O encontro contou com a presença da deputada estadual Bebel, além dos diretores do Simespi, Erick Gomes e Gilberto Felippe. Durante a reunião, o assunto central foi a possibilidade de levar uma extensão da UfsCar (Universidade Federal de São Carlos) para o campus Taquaral da Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba).

