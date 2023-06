Vereadores participam de seminário voltado à saúde mental de agentes de segurança pública

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (sem partido), e o vereador Silvio Dourado (PL) participaram nesta sexta-feira (23) do seminário “Saúde Mental e Emocional: Aspectos práticos visando o bem-estar dos agentes de segurança pública”.

Realizado na FAM (Faculdade de Americana), o evento foi organizado pela Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo (Acadepol), pelo Departamento de Polícia Judiciária do Interior – Piracicaba (Deinter-9) e pela Delegacia Seccional de Polícia de Americana.

