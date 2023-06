Americana vai implementar autoagendamento de consultas on-line

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana vai adquirir um software de gestão de saúde, ferramenta que vai conciliar as informações de toda a rede municipal com os dados do Ministério da Saúde. O investimento previsto é na casa dos R$ 6 milhões, com verbas do Estado, e contempla, entre outras ações, a implantação do prontuário eletrônico, visualização digital do histórico de saúde dos pacientes, agendamento de consultas e exames e telemedicina.

Com a aquisição do software, será possível implantar um novo sistema de informação que vai abranger toda a rede de saúde local, incluindo as Unidades Básicas de Saúde, a Farmácia Central e farmácias satélites, o Núcleo de Especialidades, a Central de Regulação, a Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde), o setor de transporte social, o setor 192 (urgência e emergência), as unidades de Caps (Centro de Atendimento Psicossocial), entre outros departamentos das principais unidades.

De acordo com a Unidade de Tecnologia da Informação (TI) da Secretaria de Saúde, o software vai garantir que toda a rede de saúde esteja totalmente integrada, além de oferecer uma diversidade de serviços on-line à população. Isso vai possibilitar maior agilidade em relação à assistência, melhor acesso dos usuários e mais facilidade na obtenção e gerenciamento das informações.

Outra grande revolução que o sistema irá proporcionar será o prontuário on-line, que vai permitir aos profissionais que atuam na rede uma visualização sobre o histórico dos pacientes, o cruzamento de informações sobre as condutas já adotadas anteriormente e, com isso, facilitar o atendimento, pois, com a integração dos dados será possível até agilizar o diagnóstico.

O prefeito em exercício Odir Demarchi celebrou mais esse investimento na área da saúde. “A informatização da saúde é uma tendência, e Americana está fazendo sua parte para oferecer mais essas facilidades à população. Esse é um objetivo constante meu e do nosso prefeito Chico Sardelli: facilitar a vida das pessoas e o acesso à saúde”, disse.

Para o secretário de Saúde Danilo Carvalho Oliveira, o novo sistema será uma ferramenta capaz de oferecer recursos eficientes de gestão, o que tornará possível qualificar ainda mais os serviços prestados à população.

“Esta é uma ferramenta que irá contribuir para melhor tomada de decisão frente aos desafios que nós enfrentamos diariamente. O novo sistema vai proporcionar recursos eficientes de gestão. Dessa forma, nós não só vamos qualificar ainda mais os serviços disponíveis, como também ampliar a oferta e possibilitar um melhor dimensionamento sobre os custos gerais da assistência”, exemplificou o secretário.

O edital de licitação para aquisição do software foi publicado nesta quinta-feira (22) no Diário Oficial.

Melhorias e benefícios

O sistema gerencial vai promover os seguintes benefícios: melhoria na gestão de tempo, melhoria na qualidade da dinâmica operacional das atividades, redução de custos, aumento da qualidade e da quantidade de atendimentos realizados, entre outros.

Os usuários poderão realizar, por exemplo, o agendamento de consultas médicas ou retirada de medicamentos de alto custo diretamente no site da Secretaria, mecanismo que pode ser feito utilizando um aparelho celular. Além disso, outras informações de interesse dos usuários poderão ser acessadas com agilidade e eficiência.

Além disso, a Secretaria de Saúde vai estar em total consonância com a transmissão de todos os dados para o Ministério da Saúde e, assim ampliar ainda mais o repasse de recursos federais, considerando que o custeio da saúde pelo governo federal é per capita, ou seja, o órgão federal repassa os valores dos procedimentos para cada indivíduo assistido pelas equipes municipais de saúde.

