Quatro são presos por furto a universidade em Americana

Na madrugada desta sexta-feira(23), uma ação criminosa resultou na prisão de uma quadrilha que realizou um roubo em uma universidade na Avenida Campo Salles, em Americana. A vítima, identificada como B. C. F. D. N., de 27 anos, ocupava o cargo de coordenadora operacional no local.

Por volta das 4h20, uma equipe policial em patrulhamento observou quatro indivíduos saindo da universidade carregando uma bolsa em direção a um veículo Fiesta. A suspeita imediata levou os policiais a realizar a abordagem e a busca veicular. Durante a revista, foi constatado que os indivíduos haviam subtraído diversos itens, incluindo um notebook, um aparelho celular, uma calculadora, uma CPU, dois mouse e uma bolsa. Além disso, foi encontrada também uma réplica de pistola (simulacro).

