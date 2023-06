------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A rede holandesa de atacados Makro encerrou suas atividades na cidade de Campinas. A primeira unidade a fechar foi a localizada no Jardim das Bandeiras, na Rodovia Santos Dumont, no dia 14 de abril. Em seguida, na sexta-feira, dia 16 de junho, foi a vez da unidade situada na Rodovia D. Pedro I, no Jardim Nilópolis.

Presente no Brasil desde 1972, a loja Makro enfrentou dificuldades para se adaptar às mudanças no setor de atacados. A principal mudança que impactou a rede foi a ascensão do modelo atacarejo, que oferece preços competitivos mesmo para compras em menor quantidade, atraindo uma grande parcela dos consumidores.

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo

Em janeiro, o Grupo Muffato anunciou um acordo com o Grupo Makro Brasil para a compra de imóveis e ativos. O acordo prevê a aquisição de 16 lojas e 11 postos de combustíveis. Com essa negociação, o Grupo Muffato planeja reestruturar e modernizar as lojas adquiridas, buscando uma melhor adaptação às demandas do mercado atual.

Segundo informações apuradas pelo Portal de Americana, há possibilidade de instalação de unidades do Max Atacadista nos locais onde as lojas do Makro encerraram suas atividades. O Max Atacadista é uma rede conhecida por oferecer uma variedade de produtos em atacado, atendendo às necessidades dos consumidores.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)