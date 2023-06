WhatsApp caiu? Internautas relatam instabilidade

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na noite desta sexta-feira (23), internautas utilizaram o Twitter para relatar as dificuldades enfrentadas ao tentar usar o WhatsApp. Segundo os relatos nas redes sociais, o aplicativo apresentou instabilidades que impediram o envio de mensagens, fotos e vídeos.

Por volta das 20h45, o site Downdetector, que monitora o funcionamento de diversas plataformas online, registrou um aumento significativo no número de reclamações relacionadas à rede do WhatsApp.

