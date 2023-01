Jogador americanense que sobreviveu ao incêndio do Flamengo assina com o XV de Piracicaba

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O americanense Caike Silva, de 18 anos, que sobreviveu ao incêndio do Ninho do Urubu, acaba de completar mais uma fase de sua trajetória rumo ao profissional.

O meio-campista assinou contrato profissional com o XV de Piracicaba, válido até o fim de 2025, e se reapresentará ao clube na próxima semana, para treinamentos com o plantel que disputa o Paulistão A2.

“É um sentimento único, pois foi o que sempre almejei para a minha vida, desde criança. É também uma sensação de dever cumprido, por ter alcançado esse sonho”, disse o atleta, que chegou ao Nhô Quim no ano passado, para defender a equipe Sub-20″, disse o atleta.

Caike é um dos sobreviventes do trágico incêndio que atingiu o alojamento das categorias de base do Flamengo, no Rio de Janeiro matou 10 adolescentes em 2019. O fogo atingiu o alojamento dos atletas da base do clube no momento em que eles dormiam.