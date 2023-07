Filho de Zé Rico faz primeiro show da carreira para dez mil pessoas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No último domingo (23), o cantor Sâmi Rico subiu ao palco para esquentar o Festival de Inverno, em Amparo, cidade do interior do Estado de São Paulo, e cantar para cerca de dez mil pessoas. Foi o primeiro show da recente carreira do artista, filho de José Rico, que formou, ao lado de Milionário, uma das maiores e melhores duplas da história da música sertaneja.

Aos 23 anos, morando na cidade de Americana, Sâmi Rico carrega as influências do pai. Milionário & José Rico formaram dupla no início dos anos 70 e ficaram conhecidos como “gargantas de ouro”. Ao longo da carreira venderam mais de 30 milhões de cópias. José Rico morreu em 2015, devido a uma parada cardíaca, na cidade de Americana.

Em 2022, Sâmi Rico lançou o seu primeiro trabalho autoral. Trata-se do EP “Na Moagem”, com sete releituras, sendo quatro dos “gargantas de ouro”. A produção musical ficou a cargo de Ivan Miyazato. A atual música de trabalho do projeto, “Preguiça e pijama”, já ultrapassou 350 mil visualizações, no YouTube.

Entre as referências que o faz “beber na fonte” do pai, estão o comprometimento e a dedicação, qualidades sempre exaltadas em Zé Rico por grandes nomes do gênero. Apesar de todas as influências deixadas pelo pai, inclusive na hora da escolha do repertório, Sâmi faz uma mescla da música sertaneja raiz com a modernidade que a própria idade traz ao seu trabalho. E é exatamente essa ideia que ele quer criar no público.