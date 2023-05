Frente fria traz chuva ao Estado de SP

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma forte frente fria avança sobre o centro-sul do Brasil e favorece a formação de instabilidades que se espalham entre Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo nos próximos dias. Nesta segunda-feira, 29, o tempo permanece bastante instável e há previsão de chuva moderada a forte, com risco de raios e vento forte nas localidades citadas.

Em São Paulo, a condição climática se concentra no centro-sul e leste do Estado Paulista. Os ventos constantes que sopram do oceano contra a costa aumentam a umidade na costa leste paulista e a temperatura fica baixa.



Conforme a Climatempo, também há indicativo de chuva intensa sobre o litoral norte de Santa Catarina e de São Paulo e no sul de Mato Grosso do Sul, inclusive com potencial para transtornos

“Entre a terça-feira, 30, e a quinta-feira, 1º, a formação e intensificação de um sistema de baixa pressão atmosférica, entre a costa do Sul e do Sudeste do País, mantém o tempo instável, ainda com risco alto de chuva frequente, forte e volumosa e temporais pontuais, principalmente entre o norte de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e o Estado de São Paulo”, afirma a empresa brasileira de meteorologia.

Previsão do tempo em São Paulo para os próximos dias:

Segunda-feira: entre 15º e 20º – dia nublado e com garoa

Terça-feira: entre 14º e 22º – pancadas de chuva

Quarta-feira: entre 15º e 20º – dia chuvoso

Quinta-feira: entre 16º e 22º – dia nublado e com chuva

Sexta-feira: entre 14º e 23º – nublado e sem previsão de chuva

Veja como fica a previsão do tempo por região:

Região Sudeste

Segundo a Climatempo, a frente fria, que segue afastada no oceano na altura do Rio de Janeiro e o Espírito Santo, mais a infiltração marítima e a circulação dos ventos, mantém o tempo instável no leste de São Paulo, sul do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.

“Céu nublado no litoral e na capital paulista, com chuva fraca, por vezes moderada a forte ao longo do dia”, projetou. Volta a chover à tarde na região da zona da mata. O tempo firme permanece em áreas do interior de São Paulo, triângulo mineiro, norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Região Sul

O ar frio, na retaguarda da frente fria, continua deixando as temperaturas bem baixas sobre o Sul do País. “Não se descarta a ocorrência de precipitação invernal sobre o Rio Grande do Sul”, estima a Climatempo. Os ventos constantes que sopram do mar contra a costa ainda mantém nuvens e umidade sobre o leste e sul de Santa Catarina e o estado do Paraná. Chove em forma de garoa nas capitais da região Sul ao longo do dia e as temperaturas seguem baixas.

Região Centro-Oeste

As instabilidades perdem força no sul de Mato Grosso, mas ainda será um dia com bastante variação de nebulosidade em Cuiabá. “Em Goiás e no Distrito Federal, tempo aberto, bastante sol e baixa umidade do ar durante à tarde. Já em Mato Grosso do Sul, muitas nuvens, devido à alta umidade e à circulação dos ventos”, acrescenta a empresa brasileira de meteorologia.

Região Nordeste

Os ventos que sopram do mar favorecem o aumento das nuvens de chuva no litoral do Nordeste. Destaque para muita variação de nebulosidade entre Recife, Maceió e Aracaju. Nestas capitais, a chuva intercala períodos de melhoria, localmente, com forte intensidade. Já entre Teresina e Fortaleza, sol e calor, com chuva isolada e passageira à tarde.

Região Norte

Os temporais continuam em Roraima e na capital Boa Vista, de acordo com a Climatempo. O tempo segue abafado com pancadas de chuva intercalando períodos de melhoria entre o Amazonas, Amapá, Acre e Pará.

