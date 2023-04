gama faz simulações de atendimento a ocorrências em escolas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Gama (Guarda Municipal de Americana) realiza, na noite desta quarta-feira (12), simulações de atendimento a ocorrências de invasão a escolas, dentro do pacote de ações pela segurança de alunos e educadores denominado Núcleo de Segurança Escolar.

“O treinamento consiste no reconhecimento dos espaços para elaborar a melhor estratégia para ações de resposta da Guarda em caso de ocorrências. A atividade está sendo realizada à noite para não atrapalhar as aulas”, explicou o comandante da Gama Marco Aurélio da Silva.

