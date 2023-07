Homem atropela criança que estava brincava em Sumaré

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No bairro Jardim São Domingos, em Sumaré, um trágico incidente ocorreu no último sábado, dia 8, resultando na morte de uma criança de 10 anos identificada como Cauan Miguel Gallo Teixeira. O acidente foi causado por um motorista de 52 anos que realizava manobras perigosas na via, incluindo um “cavalo de pau”, quando atingiu a vítima.

Logo após o ocorrido, o motorista fugiu do local, deixando o menino gravemente ferido. No entanto, a Polícia Militar (PM) agiu prontamente e conseguiu localizar o condutor na Rua Quirilio Ravagnani, onde ele foi preso.

Durante as investigações, o motorista alegou que sua esposa estava dirigindo o veículo no momento do acidente, mas não forneceu detalhes sobre o nome dela ou sua localização naquele momento. No interior do carro, os policiais encontraram uma lata de cerveja aberta com bebida dentro, além de constatarem que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista estava vencida desde 2008.

A criança foi rapidamente socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Estadual de Sumaré, apresentando fraturas na cabeça e no fêmur. Infelizmente, Cauan não resistiu aos ferimentos e a morte foi confirmada na quarta-feira (12).

Diante dessa trágica perda, a família de Cauan decidiu realizar a doação dos órgãos da criança, em um gesto de solidariedade que pode ajudar a salvar outras vidas.

Após o registro da ocorrência, o motorista foi encaminhado à Cadeia Pública de Sumaré. No entanto, a Justiça concedeu-lhe liberdade provisória, permitindo que ele responda ao processo fora da prisão. O enterro de Cauan Miguel Gallo Teixeira está programado para ocorrer na tarde de quinta-feira, 13, em Sumaré.