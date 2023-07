Homem morre baleado após ser confundido por javali durante caçada no interior de SP

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um homem de 46 anos morreu ao ser baleado pelo amigo durante uma caçada de javalis na noite da última sexta-feira, 7. O caso foi registrado pela Polícia Militar de São Paulo por volta das 19h próximo à Estrada Vicinal Jesulino Cunha Frota, na área rural de São João de Iracema, a cerca de 114 quilômetros da capital paulista.

Policiais militares foram acionados para o atendimento da ocorrência, e no local, encontraram a vítima caída no chão, já sem vida. De acordo com o depoimento de testemunhas, o grupo de amigos estava caçando javalis na mata, quando o suspeito teria atirado na vítima depois de confundi-la com um dos animais.

Após o ocorrido, o suspeito fugiu do local levando a sua arma. Ele continua foragido até a noite deste domingo, 9.

A Secretaria de Segurança Pública afirma que pediu exames ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística (IC) para apurar o caso. A espingarda da vítima foi apreendida e a ocorrência foi registrada como homicídio culposo na Delegacia de São João de Iracema.

A vítima da última sexta-feira é a segunda morte registrada durante caçadas a javalis apenas este ano. Em maio, um homem de 48 anos também foi atingido por um tiro acidental próximo à Estrada de Pinda-Rural, na altura de Pindamonhangaba.

A caça a javalis é proibida em São Paulo desde 2018, segundo a Lei Estadual nº 16.784. Mediante a autorização do Ibama, é permitido apenas o controle populacional da espécie por meio de perseguição, captura e eliminação direta.