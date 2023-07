Amazon vende nova Echo Pop com Alexa com desconto de R$140

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Amazon iniciou suas ofertas antecipadas para o Prime Day, oferecendo aos assinantes a oportunidade de adquirir o novo Echo Pop com um desconto de 40%. O Echo Pop, um dispositivo de entrada de baixo custo que oferece acesso à popular assistente virtual Alexa, está agora disponível pelo baixo preço de apenas R$ 209 (clique aqui para ver a promoção).

Os assinantes Prime podem aproveitar essa oferta exclusiva e aprimorar sua experiência em casa inteligente por uma fração do custo original. Ao comprar dois dispositivos Echo Pop, os assinantes pagarão apenas R$ 398, sendo uma oportunidade ideal para expandir sua rede com a Alexa.

Com a Alexa como sua base, o Echo Pop oferece uma infinidade de recursos projetados para facilitar e tornar mais agradáveis as tarefas diárias. Os usuários podem desfrutar de músicas e podcasts de várias plataformas, como Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e muito mais, tudo isso apenas usando comandos de voz.

Além disso, o Echo Pop se integra perfeitamente a outros dispositivos de casa inteligente, como plugues e lâmpadas, permitindo que os usuários controlem seus sistemas de automação residencial com facilidade. Seja por meio de comandos de voz ou pelo aplicativo Alexa, os usuários podem criar rotinas personalizadas, como acender automaticamente as luzes ao pôr do sol, ajustar a temperatura ambiente e desligar dispositivos eletrônicos na hora de dormir.

O Echo Pop também funciona como um hub de informações versátil. Os usuários podem definir timers, verificar a previsão do tempo, atualizar-se com as últimas notícias, fazer compras, fazer chamadas, obter respostas para perguntas e muito mais, tudo isso por meio de comandos de voz e do ecossistema da Alexa.

Veja outras promoções da Amazon neste link (clique aqui).