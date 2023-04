Incêndio atinge comunidade na Zona Leste de São Paulo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um incêndio de grandes proporções atingiu a uma comunidade localizada na Rua Campala, na região do bairro da Penha, em São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (27). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, cerca de 20 viaturas foram empenhadas no combate às chamas.

De acordo com testemunhas, o fogo teria iniciado a partir de uma vela. As chamas se espalharam rapidamente pelas casas de madeira da comunidade, dificultando o trabalho dos bombeiros.



Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo



Equipes de resgate estão no local para ajudar os moradores a deixarem suas casas e, até o momento, não há registro de vítimas.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)