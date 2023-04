Incêndio de grandes proporções atinge fábrica na zona leste de SP

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os bombeiros foram acionados na noite deste sábado, 29, para extinguir um incêndio em uma fábrica no bairro do Belém, na zona leste de São Paulo. Segundo a corporação, 16 viaturas foram deslocadas para o local, onde havia muito fogo.

Não há registro de vítimas.

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo