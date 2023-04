INMET prevê chuvas isoladas e temperaturas elevadas para Americana nesta quinta-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) divulgou a previsão do tempo para a Americana, nesta quinta-feira (6). De acordo com os dados, a cidade pode esperar por chuvas isoladas e temperaturas elevadas.

A temperatura mínima para o dia será de 18°C, enquanto a máxima pode chegar a 31°C, com tendência de aumento durante a tarde. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 90%, dentro dos níveis considerados normais para a região.



Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo



Durante a manhã, a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com intensidade de ventos fracos. Já durante a tarde, o tempo continua nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, mas a intensidade dos ventos deve aumentar para moderados. Na noite, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

A população da cidade deve ficar atenta às informações atualizadas sobre o clima e seguir as recomendações de hidratação e proteção contra a exposição prolongada ao sol. Para quem planeja viajar ou realizar atividades ao ar livre, é importante estar atento às condições climáticas da região.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)