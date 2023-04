Etec Polivalente dispensa alunos após ameaça de ataque

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta quinta-feira, 6 de abril, a Escola Técnica Estadual (Etec) Polivalente, localizada em Americana, dispensou seus alunos após receber uma ameaça de ataque. A Polícia Militar e a Guarda Municipal de Americana foram acionadas para investigar a situação e garantir a segurança dos estudantes e funcionários.

De acordo com informações preliminares, a direção da escola recebeu uma ameaça de ataque anônima, o que gerou grande preocupação entre os responsáveis pela segurança da instituição. Diante disso, as autoridades foram acionadas.

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo