Responsabilidade e ações sociais marcam compromisso do Sumaré Arena Music com a população

Igualdade para todos! Pensando assim que a Comissão Organizadora do Sumaré Arena Music, através do presidente da festa, Marcos Roberto Santos (Marquinhos da AVM), elaborou e vai executar uma série de ações para acolher e garantir segurança e conforto para todo o tipo de público que comparecer entre os dias 06 e 15 de abril, na Expo Águas Sumaré, no rodeio Mais Charmoso do Brasil. O evento oferece muito mais do que entretenimento para a população sumareense e de toda a região. Ela oferece também dignidade a milhares de famílias.

A 9ª edição do Sumaré Arena Music terá muitas novidades. Entre elas, a “Barraca de Apoio a Mulher” que servirá como base para toda mulher que se sentir vítima de algum tipo de agressão seja acolhida e amparada, através de profissionais treinados; “Equoterapia” em parceria com o Centro de Equoterapia da Associação Pestalozzi de Sumaré, mostrando em vídeo a importância de alguns atendimentos e atividades realizadas durante as sessões; “Barraca da Saúde” com distribuição de preservativos e orientações sexuais; “Ingresso Solidário” que através da coleta de alimentos já ajudou a milhares de famílias, além de melhorias do setor para “Cadeirantes”.



BARRACA DE APOIO A MULHER

A Barraca de Apoio a Mulher ficará localizada na Praça de Alimentação do recinto. A Festa Mais Charmosa do Brasil se preocupa com o bem estar e segurança de toda a mulher que estará presente em um dos maiores rodeios do Brasil. Policiais treinados e capacitados estarão prontos para acolher, atender e prestar todo o apoio necessário para qualquer mulher que se sentir vítima de importunação sexual ou qualquer outro tipo de violência. Se necessário, diante do relato da vítima, todas as medidas serão tomadas instantaneamente para que o agressor seja localizado, esclareça e responda pelo ato. Vale lembrar, que o complexo vai contar com o apoio e monitoramento da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Segurança Privada e Equipe de Brigadistas para garantir a segurança de todos.

EQUOTERAPIA

O Centro de Equoterapia da Associação Pestalozzi de Sumaré, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, apresentará em um vídeo, antes das provas, registro de alguns atendimentos e atividades realizadas durante as sessões de Equoterapia. Para quem não conhece a Equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo como recurso e agente principal na busca pelo desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência ou com necessidades especiais nas áreas da saúde, educação e equitação.

A equoterapia foi reconhecida como método terapêutico pelo Conselho Federal de Medicina em 1997 e, atualmente, encontra-se entre os serviços especializados oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A equoterapia é feita com o acompanhamento de equoterapeutas especializados, e realizada em um ambiente adequado e especializado, pois o cavalo deve ser manso, dócil e bem treinado para que o desenvolvimento da pessoa seja estimulado e o tratamento não seja comprometido.

As sessões de equoterapia duram aproximadamente 30 minutos, sendo normalmente iniciadas com baixos níveis de interação com o cavalo, como fazer carinho ou alimentá-lo. Com o tempo é possível montar no cavalo e até conduzi-lo, sempre com a supervisão e acompanhamento do terapeuta.

ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTES

Neste ano, o espaço para acessibilidade para Cadeirantes no Sumaré Arena Music será mais amplo e próximo a Área VIP com visão privilegiada para ele e o seu acompanhante. O local também conta com banheiro adaptado. Com isso, a Comissão Organizadora demonstra empatia e preocupação com o próximo, possibilitando que todos tenham oportunidades iguais de participar do evento, garantindo segurança e conforto.

A Lei nº 10.098/2000 estabelece que haja a remoção de barreiras arquitetônicas, comunicacionais, metodológicas e instrumentais, a fim de garantir a melhoria da qualidade de vida para todas as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. No Brasil, mais de 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, de acordo com a pesquisa Censo 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

BARRACA DA SAÚDE

Em parceria com a Prefeitura Municipal de Sumaré, neste ano, haverá a Barraca da Saúde. Nela, profissionais da Secretaria de Saúde estarão distribuindo, gratuitamente, preservativos feminino e masculino, lubrificante, durante todos os dias da festa das 19h às 00h. Também de forma gratuita, acontecerá auto testes de exames de HIV. Será ofertada ainda orientação sobre doenças sexualmente transmissíveis.

INGRESSO SOLIDÁRIO

A Comissão Organizadora do Sumaré Arena Music, com o intuito de ajudar o próximo, criou o ingresso solidário. Quem comprar o ingresso do setor Arena Pista e Área VIP para qualquer dia do evento, e levar um quilo de alimento não perecível, vai pagar a metade do valor do ingresso.

Os alimentos serão doados para o Fundo Social de Solidariedade de Sumaré, que fará a distribuição. Vale lembrar que na edição passada da festa, mais de 20 toneladas de alimentos foram arrecadadas – uma das maiores arrecadações em um único evento na história do município. Na ocasião, os alimentos foram doados para o Rotary Club de Sumaré, que fez a distribuição.

SHOWS

06/04 – Ana Castela, Guilherme & Benuto e Thiago Lins

07/04 – Me Leva Festival (Belo, Turma do Pagode, Pixote, Hungria e DJ FB), Jorge & Cristiano e Pagode do Renan

08/04 – Maiara & Maraisa, Luan Santana e O Clã

14/04 – Henrique & Juliano e Rayane & Rafaella

15/04 – Hugo & Guilherme, Zé Felipe e Maju Santana

SHOWS / PALCO NOTÍCIA FM

06/04 – Guto Ferreira, Germando & Giovani, MC Magal e Faixa Rosa

07/04 – DJ Renan, DJ Flavia Rodrigues e MC Marks

08/04 – Vitor & Franco, Karol Kailer e MC Bin Laden

14/04 – Yago Rocha, Isa Siqueira e MC Rodolfinho

15/04 – Victor Hugo & Renan, Felipe Garrido e MC Drikka

SUMARÉ ARENA MUSIC

Data: 06 a 15 de abril

Local: Expo Águas Sumaré – Rua Ângelo Ongaro, 1.700 – Parque Residencial Casarão – Sumaré/SP.

Informações: (19) 3873 2442 / (19) 9 9277 4809 / www.sumarearena.com.br

