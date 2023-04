Homem é preso após furtar picanha de supermercado no bairro São Luiz

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na tarde desta quarta-feira(5), a Guarda Municipal de Americana prendeu um indivíduo identificado como M.D., de 29 anos, por furto em um supermercado. A ação aconteceu na Rua João Santarosa, no bairro São Luiz, em Americana, por volta das 14h45.

Durante patrulhamento preventivo, a equipe tática de Romu foi informada por populares sobre um homem que trafegava de bicicleta com um objeto suspeito e demonstrava nervosismo. Com base nas informações, os guardas municipais avistaram um indivíduo com características semelhantes e o abordaram.



Durante a abordagem, a equipe encontrou uma embalagem de carne (picanha) com o homem, que confessou ter furtado de um estabelecimento comercial nas proximidades. Após contato com o estabelecimento, o furto foi confirmado e o indivíduo foi identificado como o autor.

Como o homem não portava documentos de identificação pessoal, a equipe da Guarda Municipal foi até sua residência, mas não encontrou nenhuma documentação, apenas uma porção de maconha. O caso foi reportado à autoridade policial, que deliberou pelo flagrante de furto e arbitrada uma fiança no valor de R$ 5000,00, que não foi paga.

O indivíduo foi recolhido para a cadeia pública de Sumaré, onde ficará à disposição da Justiça. As drogas apreendidas foram encaminhadas para a perícia em um auto próprio.

A Guarda Municipal de Americana reforça a importância da colaboração da população na prevenção e combate ao crime, através do disque denúncia 153.

