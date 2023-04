PM apreende faca com aluna que pretendia matar colegas no Antônio Zanaga

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na manhã desta quarta-feira (5), a Polícia Militar apreendeu uma faca que estava em posse de uma aluna na Escola Estadual Prefeito Antônio Zanaga, localizada no bairro Antônio Zanaga, em Americana.

De acordo com informações da denúncia feita por volta das 8h, a adolescente estaria portando uma faca de cozinha em sua bolsa. A adolescente, portadora de autismo, disse que pretendia matar outras alunas que brigaram com ela no dia anterior.



As partes envolvidas foram levadas para a Central de Polícia Judiciária de Americana, juntamente com suas genitoras, bem como a vice-diretora da escola. As autoridades estão investigando o caso para esclarecer os detalhes e determinar as medidas cabíveis.

O porte de arma branca em ambiente escolar é considerado crime, conforme a Lei nº 13.722/2018, que prevê pena de três meses a um ano de detenção para quem for flagrado portando ou conduzindo qualquer tipo de arma branca em escolas. A lei foi sancionada em outubro de 2018 pelo então presidente Michel Temer, e tem como objetivo garantir mais segurança para estudantes e professores nas escolas brasileiras.

