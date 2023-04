Defesa Civil emite alerta de chuvas fortes durante o feriado de Páscoa em São Paulo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A defesa civil estadual emitiu um alerta de chuvas fortes e continuas durante o feriado de Páscoa no estado de São Paulo. De acordo com o comunicado, as chuvas começam na sexta-feira (7) e vão até a segunda-feira (10).

Segundo a Defesa Civil, a capital, a região metropolitana de São Paulo, Sorocaba e Campinas terão chuva moderada, mas o Vale do Ribeira, o Litoral Norte, a Baixada Santista, Itapeva, o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira terão chuva forte e contínua.



A defesa civil orienta a população em relação às áreas vulneráveis, que apresentam alto risco de deslizamentos, desabamentos e alagamentos, além de ocorrências com raios e ventos.

A recomendação é que as pessoas evitem sair de casa durante as chuvas e fiquem atentas às informações divulgadas pelos órgãos oficiais. Em caso de emergência, a defesa civil pode ser acionada pelo telefone 199.

