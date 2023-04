Governo de São Paulo lança edital para artistas do circo com investimento de R$ 4 milhões

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria da Cultura e Economia Criativa, por meio da Amigos da Arte, anuncia quatro atividades de capacitação para formatação de projetos e inscrição nos editais ProAC 2023, específicos para artistas e coletivos circenses. O investimento do governo de São Paulo para essas quatro chamadas públicas – editais ProAC 08/2023, ProAC 09/2023, ProAC 10/2023 e ProAC 11/2023 -, será de R$ 4 milhões, com possibilidade de participação de pessoas físicas e jurídicas. Interessados devem se inscrever pelo formulário disponível no site do Mundo do Circo SP – www.mundodocircosp.com.br .

No total, serão quatro encontros – três online e um presencial -, todos coordenados pela produtora e gestora pública Michelle Gabriel, formada em artes cênicas, membro de comissões do ProAC Editais desde 2016, especialista na elaboração e administração de projetos culturais para leis de incentivo à cultura e órgãos da administração pública e privada desde 2003. Podem participar dos encontros, profissionais solos ou que representem grupos, núcleos, companhias ou coletivos.



“A decisão de fazer a maioria das reuniões de forma remota foi para atender também profissionais do interior e do litoral, que acabam sendo prejudicados quando a possibilidade é só presencial”, diz Danielle Nigromonte, diretora-geral da Amigos da Arte, gestora do Mundo do Circo SP.

As duas primeiras reuniões – 10 e 17 de abril, das 14h às 17h – serão virtuais e terão como foco o edital e a formatação de projetos. Os últimos dois encontros acontecem nos dias 25 (presencial) e 26 de abril (online), das 14h às 17h, ambos para esclarecer dúvidas dos participantes. A reunião do dia 25 será realizada presencialmente no Mundo do Circo SP, sediado no Parque da Juventude, zona norte da capital.

Programação

10/4 – encontro online das 14h às 17h – edital/formatação de projetos

17/4 – encontro online das 14h às 17h – edital/ formatação de projetos

25/4 – tira dúvidas presencial das 14h às 17h no Mundo do Circo

26/4 – tira dúvidas online das 14h às 17h

