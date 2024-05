Jardim Boer recebe cinema ao ar livre neste sábado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Neste sábado, dia 4 de maio, a Praça da Amizada, no Jardim Boer se transformará em uma sala de cinema ao ar livre a partir das 19 horas. O evento, promovido pela Maria Festeira com o apoio dos comerciantes locais e do vereador Pastor Miguel Pires, promete entretenimento gratuito para toda a comunidade.

Com a exibição de filmes sob o céu estrelado, os moradores terão a oportunidade de desfrutar de uma noite cinematográfica única. Além disso, haverá sorteio de brindes durante o evento, proporcionando momentos de alegria e diversão para os presentes.

A iniciativa visa oferecer opções de lazer e cultura para os residentes do Jardim Boer, fortalecendo os laços comunitários e proporcionando momentos de descontração. A entrada é gratuita.

O evento acontece na Praça da Amizade que fica na Rua Prosperidade, 341, no Jardim Boer.