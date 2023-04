------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Portal de Americana se une aos demais veículos de comunicação e toma a decisão editorial de jamais divulgar fotos e nomes de autores de ataques.

A decisão vai ao encontro das recomendações de especialistas em segurança e psicologia, que afirmam que a exposição pode desencadear efeito contágio e estimular novos atos de violência.

