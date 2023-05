Instagram caiu? Usuários relatam problemas no app na noite deste domingo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Neste domingo (21), o Instagram enfrenta uma instabilidade que impede o acesso de seus usuários. Relatos feitos no Twitter indicam que o aplicativo exibe uma mensagem de erro informando que “a página não está disponível no momento” e não permite seu uso.

De acordo com o site DownDetector, mais de 2.500 usuários relataram o problema na noite de hoje. A falha parece estar afetando usuários em diversas regiões.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo