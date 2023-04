Jojo Todynho consegue resultados com dieta e desiste de cirurgia bariátrica

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Jojo Todynho, que já havia iniciado o processo pré-operatório para cirurgia bariátrica, com a realização de exames necessários e a adoção de estilo de vida saudável, desistiu do procedimento. No Instagram, na segunda-feira, 10, a cantora relatou que seguirá com os métodos tradicionais para a perda de peso: dieta e prática de atividade física.

“Não vou fazer a bariátrica, porque com alimentação e treino eu tenho conseguido chegar ao meu objetivo e eu tomei a decisão de não fazer mais”, declarou Jojo.



Recentemente, a artista comemorou ter perdido 24 kg em dois meses.

Segundo ela, havia optado pela cirurgia porque “não estava querendo treinar e fazer dieta”. “Estava achando que a bariátrica iria fazer um milagre, né? E não é assim. Então tomei gosto por treinar, por fazer uma alimentação mais adequada e decidi não fazer mais a bariátrica”, ressaltou.

Neste ano, Jojo se diz focada na saúde e está compartilhando diariamente seu processo nas redes sociais.

Além disso, a cantora ingressou recentemente na faculdade de Direito e planeja ser delegada.

