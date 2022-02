Juninho Dias pede melhorias no acesso aos bairros Jardim Boer e Bertoni pela rodovia Anhanguera

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação sugerindo que a prefeitura realize melhorias na estrutura do acesso da rodovia Anhanguera aos bairros Jardim Boer e Bertoni.

No documento, o parlamentar cita reclamações constantes de moradores referentes a problemas de sinalização e iluminação do acesso da estrada aos bairros por meio da Avenida Comendador Lisio Bertone. Juninho destaca que os moradores utilizam a via cotidianamente para mobilidade e que ela não oferece a devida segurança.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O autor menciona que os moradores se queixam da inexistência de placas de acesso ao bairro, sobre a preferência de passagem e a respeito da velocidade máxima permitida, o que tornaria o trecho mais perigoso na avaliação deles. A iluminação insuficiente, também segundo os moradores, coloca motoristas e pedestres em situação de risco.

“A região do Boer e Bertoni tem crescido muito e, além do acesso pela Avenida Unitika, o bairro conta com a acessibilidade pela rodovia Anhanguera. Contudo, ela não possui uma estrutura que garanta segurança aos motoristas e pedestres e isso precisa ser revisto pela administração”, afirmou Juninho.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária desta quinta-feira (10) e encaminhada à prefeitura para análise e atendimento.