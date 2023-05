Juninho Dias sugere capacitação de educadores e palestras de conscientização sobre Transtorno do Espectro Autista

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou duas indicações na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo a capacitação dos educadores do município para o correto atendimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a realização de palestras e atividades didáticas para a conscientização sobre o tema.

Nos documentos, o parlamentar explica que foi procurado por cidadãos que sugeriram projetos voltados às pessoas com o transtorno, pois há falta de conhecimento por parte da sociedade sobre a questão e é preciso ampliar o suporte às famílias, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade.



“É necessário que a rede municipal de ensino adote sistema de capacitação para seus profissionais, a fim de que no período escolar os alunos sejam atendidos com a devida didática comportamental e social. Precisamos acolher e tornar a sociedade em geral mais consciente dos enfrentamentos vividos pelos autistas”, aponta Juninho.

As indicações foram relacionadas na pauta da sessão ordinária e serão encaminhadas ao Poder Executivo para análise e atendimento.

