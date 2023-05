Inscrições para vagas em creche em Americana começam na próxima segunda-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Tem início na próxima segunda-feira (5) o novo período de inscrição para vagas em creche em Americana, destinadas a crianças a partir de 4 meses. As inscrições podem ser feitas entre os dias 5 a 7 de junho, para bebês nascidos até o dia 28 de fevereiro.

As inscrições devem ser feitas das 8h às 12h e das 13h às 16h, em uma das unidades escolares da rede municipal de Educação. Na ocasião, a família deve apresentar documentos como certidão de nascimento e/ou RG da criança, comprovante de endereço em nome dos pais ou responsáveis legais e, se declarar trabalho, comprovante de trabalho da mãe da criança. Caso o endereço informado não seja o residencial, é importante apresentar também a comprovação e justificativa para o endereço indicado.



Trata-se do segundo período de inscrições dentro do Calendário Anual de Inscrição para Vagas em Creche, instituído este ano pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Educação. O primeiro período foi realizado em março e o próximo ocorrerá de 4 a 6 de setembro deste ano, para bebês nascidos até o último dia de inscrições. Crianças inscritas neste período têm atendimento previsto para o início do ano letivo seguinte.

“A criação de um calendário anual de inscrições facilita o cotidiano das famílias e demonstra mais uma vez o carinho da Administração Chico Sardelli e Odir Demarchi com a educação desde os anos iniciais. A novidade foi a inclusão de um terceiro período no calendário o que, na prática, assegura, durante todo o ano, o direito das famílias e das crianças a uma educação de qualidade”, destacou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

