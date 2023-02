Juninho sugere instalação de câmeras no uniforme da GAMA

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou uma indicação secretaria da Câmara Municipal de Americana em que sugere a implantação de câmeras nos uniformes da corporação da GAMA (Guarda Municipal de Americana).

“Tendo em vista o impacto positivo da instalação de câmeras nos uniformes da corporação da Polícia Militar do estado, protocolei pedido por estudos para que sejam implantadas as medidas no efetivo da guarda”, disse o vereador. As câmeras operacionais portáteis, conhecidas como câmeras corporais, começaram a ser utilizadas pela Polícia Militar paulista em 2020. Essas câmeras de lapela são fixadas nos uniformes dos policiais para que suas ações nas ruas de São Paulo sejam monitoradas.

Segundo os dados, o uso das câmeras evitou 104 mortes e teve um impacto positivo, ajudando a reduzir em 57% o número de mortes decorrentes de ações policiais.

“A ferramenta se mostra um grande aliado para o servidor e para a população, fazendo com que as operações sejam assistidas no intuito de garantir maior segurança para ambos. Uma abordagem assistida garante a lisura da conduta, certo que os envolvidos serão respaldados pela gravação, não dando margem para suposições, ou seja, um ganho para toda a sociedade”, acrescentou o vereador autor da demanda.