Construção de novos reservatórios de água em Americana está na reta final

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A construção dos três novos Centros de Reservação de Água nos bairros Vila Santa Catarina, Jardim Ipiranga e Cidade Jardim está na fase final de execução. Os equipamentos foram anunciados em 20 de dezembro de 2021 pelo prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi, e pelo superintendente do Departamento de Água e Esgoto (DAE), Carlos Cesar Gimenez Zappia. Serão mais 6,3 milhões de litros de água armazenada para a cidade.

“As coberturas estão sendo montadas, finalizando mais uma etapa das obras. Cada reservatório irá aumentar a capacidade de armazenamento de água em 2,1 milhões de litros. Junto com outras ações que o DAE está fazendo na gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir, como a troca de redes antigas, investimentos no sistema de bombeamento e em subadutoras, entre outros serviços, Americana será sustentável no abastecimento de água”, disse Zappia.

O atual tanque que abastece a região do Jardim Ipiranga fica na Rua Itaúna, com capacidade para 400 mil litros. Com o novo reservatório (CR-05), que está sendo construído na Rua Monsenhor Bruno Nardini (em frente à nova Câmara Municipal), serão armazenados até 2,5 milhões de litros de água para a região.

O Centro de Reservação da Cidade Jardim (CR-06) fica na Avenida de Cillo, esquina com a Rua Catanduva. O local já possui um tanque com capacidade de 400 mil de litros, e a nova estrutura armazenará mais 2,1 milhões.

Na Vila Santa Catarina, o novo reservatório (CR-03) fica na Avenida de Cillo, s/n°, ao lado do Ginásio de Esportes do Jardim São Pedro. No local, já existe um tanque de capacidade de quatro milhões de litros e contará com mais um de 2,1 milhões, totalizando 6,1 milhões de litros.

Os novos reservatórios vão ampliar dos atuais 39 milhões de litros de água reservada para, aproximadamente, 45 milhões. Os investimentos totalizam R$9.963.588,68 de recursos da própria autarquia. A empresa responsável pelas obras é a Eurotanks.