Morre o estilista Paco Rabanne aos 88 anos

O estilista espanhol Paco Rabanne morreu aos 88 anos, no dia 29 de janeiro, conforme anúncio feito nesta sexta-feira, 3, pelo presidente da Câmara de Vannes, David Robo. Nome reconhecido na moda e também na perfumaria morava na França. Ainda não há informações sobre causa da morte, apenas que ele estava em sua casa, na Bretanha, França.

Francisco Rabaneda Cuervo nasceu em Pasaia, País Basco, no dia 18 de fevereiro de 1934. Estilista espanhol deixou sua marca nas passarelas com suas criações futuristas, que conquistou o público a partir da década de 1960.

Apaixonado pela França, estilista se exilou no país durante a Guerra Civil Estudou arquitetura na Escola Nacional Superior de Belas artes de Paris e usou a criatividade para criar peças utilizando os mais diversos materiais, além de se preocupar com a questão de volume e espaços.

O primeiros passos na arte da moda foram dando ao desenhar acessórios para coleções de alta-costura de marcas como Nina Ricci, Balenciaga, Givenchy e Pierre Cardin. Logo estaria exibindo suas próprias criações. Mas foi em 1989, na Nuit du Chocolat, que ele impactou o público ao mostrar um vestido de chocolate.

Pensando além das passarelas, Paco Rabanne investiu marca de perfume com seu nome. Chegou a criar fragrâncias especialmente para o Rock in Rio em 2011, as Black XS Rock in Rio.