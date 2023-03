Larissa é a nona eliminada do ‘BBB 23’, com 66,75% dos votos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A professora de Educação Física Larissa foi a escolhida para deixar o programa BBB 23 na terça-feira, 14. A sister levou a pior em um paredão contra Cezar Black, Domitila Barros e Ricardo, somando 66,75% dos votos do público do reality show.

Antes do resultado, Tadeu conversou com os participantes sobre suas apostas para a eliminação, que tenta aumentar o prêmio do programa. O Líder, MC Guimê, por meio da urna, sorteou quatro pessoas: Aline Wirley, Sarah Aline, Bruna Griphao e Gabriel Santana, que em unanimidade apostaram em Ricardo.

O brother recebeu 29,22% dos votos, enquanto Domitila Barros recebeu 3,27% dos votos, e Cezar, 0,76%.

Durante o discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt pontuou que apesar de Larissa ter tido seu momento de destaque, as coisas podem mudar no programa. “O BBB é dinâmico, as coisas mudam a cada momento. Se você quer chutar o balde, chuta logo.. Na hora de falar, tem que falar. Pega mal se ficar se escondendo…”.

Larissa chegou a ganhar certo favoritismo no início do programa. Ela era dupla da atriz Bruna Griphao e venceu a primeira Prova do Líder da edição ao lado da artista.

As duas desenvolveram uma forte amizade e a professora ganhou destaque por alertar Bruna sobre o relacionamento abusivo que a atriz viveu com Gabriel. Registros de momentos em que Larissa tentou afastar a artista do modelo em festas repercutiram nas redes sociais.

A sister enfrentou uma rivalidade com Key Alves. A atleta e seus aliados foram repudiados nas redes sociais após xingarem Larissa com termos machistas, como “piranha”. A tag “Lari merece respeito” ganhou destaque no Twitter à época.

Larissa também viveu um romance com Fred durante a passagem pelo BBB 23. Ela chegou a se irritar diversas vezes com o “after dos cria”, nome dado pelos próprios participantes a brincadeiras feitas após as festas.

Em fevereiro, a professora se irritou quando o jornalista tentou jogar creme corporal nela após uma festa e, supostamente, deu um tapa no rosto do brother.

A ocasião repercutiu negativamente nas redes sociais, com usuários do Twitter pedindo pela expulsão da sister. No VAR do programa, a produção concluiu que o gesto não havia atingido o rosto de Fred.

Dias antes, Larissa também foi alvo de pedidos pela sua expulsão depois de ter dado um tapa em Bruna. A atriz havia cutucado o bumbum da professora, o que provocou a reação.

As atitudes fizeram com que Tadeu Schmidt alertasse os brothers sobre o “after dos cria”. “Está faltando ‘isso aqui’ para acertar o outro de um jeito que seja considerado agressão. E vocês sabem o que significa uma agressão física no BBB. Está tudo no limite, mas muito perto de passar desse limite. Tenham cuidado”, disse o apresentador.

Em seu primeiro e último paredão, Larissa já sentia que ia sair, e falou sobre isso no dia anterior com seu affair na casa, Fred. O entendimento da própria eliminação também fez parte de seu último discurso antes de deixar o programa.

“Eu já estava sentindo [que ia sair]. Quero pedir desculpas a Alface, Domitila, Black… aqui a gente é obrigada a criticar pessoas. Não faço isso na minha vida. Desejo muita sorte”, disse.

Os outros jogadores que ficaram na casa se emocionaram muito após a saída, principalmente o ex-emparedado Cezar Black e Fred.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)