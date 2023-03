Lexa pede tempo para si após MC Guimê ser acusado de assediar Dania no ‘BBB 23’

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Participante do reality show mexicano La Casa dos Famosos, Dania Mendez chegou no Big Brother Brasil 23 na tarde da última quarta-feira, 15, e sua presença promete movimentar o programa.

Horas após a chegada da modelo, os participantes curtiram a Festa do Líder Guimê. Na ocasião, o cantor “passou do ponto” e protagonizou carícias na nova moradora da casa, que ficou nitidamente incomodada com a situação.

O comportamento inadequado de MC Guimê com a participante chamou a atenção e desagradou o público, em especial Lexa.

Ao perceber o comportamento do brother, Bruna Griphao o incentivou a beber água e se colocou no lugar de Lexa, mulher do MC. “Pela sua esposa, a mulher que você mais ama no mundo, sua parceira… Ela deve estar chateada contigo”, alertou a atriz. Aline Wirley também pediu o pediu para se preservar.

Desde a entrada do cantor no reality show, a cantora tem o acompanhado e usa com frequência as redes sociais para demonstrar seu apoio a ele. Durante a noite, inclusive, ela comemorou a felicidade do marido em ter a própria festa. No entanto, após as cenas com Dania, na madrugada, a artista decidiu se afastar da internet.

“Sei a mulher INCRÍVEL que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas. Quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar. Não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer”, iniciou o desabafo no Twitter.

“Vou descansar, amanhã é um novo dia. Eu não estou bem… preciso de um tempo pra mim. Até logo. Não sei quando voltarei por aqui”, finalizou a cantora.

Logo após as publicações, o nome da artista foi o principal assunto do Twitter. Na rede social, o público a apoia e critica o comportamento de MC Guimê.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)