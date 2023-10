Lojas Kacyumara: Descontos imperdíveis em Cortinas Bella Janela

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Prepare-se para transformar sua casa em um espaço de elegância e aconchego! Nos dias 07 e 08 de outubro, todas as lojas Kacyumara estarão oferecendo uma promoção imperdível: um desconto de 30% em toda a linha de cortinas da Bella Janela.

Se você busca renovar a decoração de sua casa com produtos de alta qualidade e design sofisticado, essa é a oportunidade perfeita. As cortinas Bella Janela são conhecidas por sua excelência em beleza e funcionalidade, tornando seus ambientes ainda mais agradáveis.

Mas as vantagens não param por aí. Para os clientes das lojas localizadas em Araras, Americana (apenas matriz) e Santa Bárbara d’Oeste, o dia 07 de outubro reserva uma surpresa especial: o “Sábadão Premiado Bella Janela.” Ao realizar uma compra acima de R$300,00 nesse dia específico, você será presenteado com um kit Bella Janela que inclui uma manta de sofá e três capas de almofadas. Com esse kit, sua sala estará a um passo de uma transformação completa.

Vale destacar que a promoção de 30% de desconto é válida para todas as lojas Kacyumara nos dias 07 e 08 de outubro, proporcionando a todos os clientes a chance de adquirir cortinas de qualidade a preços incrivelmente vantajosos. Porém, o “Sábadão Premiado Bella Janela” acontece exclusivamente no dia 07 de outubro nas lojas de Araras/Matriz e Santa Bárbara d’Oeste.