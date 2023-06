Love Lounge Club lança Tchay Caipira nesta sexta-feira, com entrada gratuita

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Love Lounge Club lança o Tchay Caipira, um drink que promete conquistar até mesmo os paladares mais exigentes. Desenvolvido pelo visionário proprietário Igor Vinicius, o Tchay Caipira é a combinação perfeita entre o autêntico caldo de cana e a ousadia da vodka ou whisky. Prepare-se para uma experiência única!

“Estaremos oferecendo degustações gratuitas do Tchay Caipira durante toda a noite. Isso mesmo, você terá a chance de experimentar esse novo e delicioso drink sem pagar nada! Aproveite para saborear cada gole, desfrutando de um sabor inigualável e uma refrescância irresistível”, disse Igor Vinicius, o entusiasmado proprietário.

A estreia do Tchay Caipira acontecerá na Sexta Infinita, uma edição especial Junina do evento que promete trazer toda a energia contagiante das festas típicas. Com a presença de artistas renomados como Pagode Tô Dahora, Robson Cruz, Flavinho no Pagode, Dj Juninho e Renan Samurai, a animação está garantida do começo ao fim. Prepare-se para dançar ao som de samba, trap e funk durante 8 horas de pura diversão.

E tem mais! A entrada para a Sexta Infinita será gratuita até às 00h para aqueles que colocarem seus nomes na lista através dos stories do Instagram da Love Lounge Club. Essa é uma oportunidade imperdível para aproveitar uma noite de entretenimento sem limites.

Não perca a chance de experimentar o Tchay Caipira, um drink inovador e refrescante, e vivenciar a Sexta Infinita na Love Lounge Club, localizada na Avenida da Amizade, 146, na divisa de Americana com Santa Bárbara. Prepare-se para uma noite cheia de música, diversão e novas experiências.

Para mais informações e atualizações sobre o evento, siga a Love Lounge Club nas redes sociais, através do perfil @lovelounge01

