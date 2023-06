Descubra o que não pode fazer quando faz implante dentário

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A cirurgia de implante dentário é altamente procurada nas clínicas odontológicas, pois além de restaurar a funcionalidade dos dentes, também tem um impacto significativo na autoestima do paciente.

No entanto, o sucesso do implante dentário não depende apenas do planejamento e execução da cirurgia. A atenção posterior é essencial para atingir os resultados almejados.



Devido às dúvidas frequentes sobre o assunto, preparamos este artigo especial com dicas práticas sobre os cuidados que o paciente deve ter durante o período pós-operatório.

Compreenda o funcionamento do implante dentário

O implante dentário(veja mais) é um procedimento no qual uma estrutura ou suporte metálico é cirurgicamente posicionado no osso maxilar para substituir a raiz original do dente.

Um novo dente é então colocado sobre esse suporte.Esse procedimento é indicado apenas quando há perda de um dente e não há outra opção para recuperar sua funcionalidade.

Para realizar esse tipo de procedimento, o paciente deve estar saudável e passar por uma série de avaliações e exames solicitados pelo dentista.

Após a conclusão do implante, é necessário tomar uma série de precauções para evitar inflamações ou infecções.

Confira as medidas que devem ser adotadas durante o período pós-operatório

A primeira recomendação está relacionada à mastigação. Nos primeiros dias, é importante ter cuidado ao comer.

Recomenda-se mastigar os alimentos do lado oposto ao que foi operado, a fim de evitar lesões nos tecidos e prejudicar a cicatrização.

Ao mastigar do lado não operado, você também evita o acúmulo de resíduos no local, o que poderia dificultar a higienização e contribuir para o crescimento de bactérias e possíveis inflamações.

Evite alimentos duros e de difícil mastigação

A chave para uma recuperação rápida no pós-operatório está na escolha adequada dos alimentos.

Para garantir que o implante fique fixado no osso e que a cicatrização ocorra sem complicações, o pino deve permanecer imóvel.

Portanto, nos primeiros dez dias, é recomendado evitar alimentos que sejam duros ou crocantes, pois exigem mais esforço do mecanismo de mastigação, podendo interferir na recuperação, exercer pressão e deslocar o implante. Dê preferência a alimentos macios, como sopas e cremes.

Tenha cuidado com bebidas quentes

Não é apenas a mastigação que deve ser considerada, mas também a sensibilidade dos tecidos nos primeiros dias após a cirurgia.

Por isso, é importante evitar a ingestão de alimentos quentes, pois podem causar danos aos tecidos e estimular a circulação sanguínea, aumentando o risco de inflamação.

Evite alimentos e bebidas ácidas

Também é recomendado evitar alimentos e bebidas ácidas nos primeiros dez dias, pois a acidez desses alimentos pode desequilibrar o pH da boca, causando desconforto na região onde o implante foi realizado. Tenha cuidado com refrigerantes e frutas cítricas, como limão.

Dê atenção especial à higiene bucal

Um dos pontos que gera mais dúvidas após a cirurgia é a escovação e a higiene bucal.

Afinal, como realizar a escovação dos dentes e o uso do fio dental após o procedimento?

Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a higiene bucal não pode ser negligenciada, pois é essencial para evitar o acúmulo de alimentos e possíveis inflamações.

No entanto, é necessário ter cautela ao escovar os dentes, para não causar danos aos tecidos.

Evite escovar a região operada nos primeiros três dias e faça a higienização dos demais dentes com cuidado.

Seu dentista poderá orientá-lo sobre a intensidade e velocidade da escovação, além de recomendar produtos específicos que facilitem a limpeza no período pós-operatório.

Tenha cuidado com os enxágues bucais

Essa é outra questão importante que muitas vezes deixa o paciente em dúvida sobre como proceder.

A circulação da água na cavidade oral pode resultar em danos na região onde o procedimento foi realizado, o que pode dificultar o processo de regeneração dos tecidos.

Portanto, evite fazer enxágues nos primeiros dias.

Caso precise enxaguar a boca após a higienização, faça movimentos suaves e delicados.

Evite o consumo de álcool e tabaco

A presença de álcool é prejudicial aos tecidos operados, pois pode causar ressecamento.

Portanto, evite consumir bebidas alcoólicas durante o período pós-operatório.

Além disso, algumas medicações podem ter seu efeito reduzido se combinadas com o consumo dessas bebidas, o que é mais um motivo para evitá-las.

O tabaco contém diversas toxinas prejudiciais à saúde bucal. Para aqueles que passaram por um implante dentário, ele pode dificultar o processo de cicatrização, portanto, não é recomendado.

Aplique compressas frias

Por fim, uma dica importante, especialmente nas primeiras horas após o procedimento, é aplicar compressas frias na área externa da região operada.

As compressas ajudam a reduzir a dor e o inchaço. Converse com seu dentista sobre a frequência dessas aplicações e outras recomendações para não prejudicar a pele.

A importância de obedecer às instruções do seu dentista

Depois que a cirurgia de implante dentário for concluída, o seu dentista irá recomendar o uso de certos medicamentos.

É essencial acatar essas orientações, pois elas são fundamentais para uma recuperação mais ágil e eficiente.

Por isso, é essencial agendar consultas de acompanhamento com o dentista para avaliar a evolução do processo de cicatrização e esclarecer qualquer dúvida ou preocupação.

Lembre-se de que cada paciente é único e pode ter necessidades específicas durante o período pós-operatório.

Portanto, siga as recomendações do seu dentista e tenha um cuidado especial com sua saúde bucal.

