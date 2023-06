Sete cuidados com a pele na praia

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Se você estivesse na praia agora, o que estaria fazendo? Provavelmente relaxando na areia, jogando vôlei, ou talvez, tomando um banho refrescante nas ondas do mar. Mas e a sua pele, como estaria ela nesse cenário? Você já parou para pensar no impacto que um dia de praia pode ter sobre ela?



Pode parecer um pouco exagerado no início, mas a realidade é que os raios solares podem causar danos significativos à pele se não tomarmos as devidas precauções. Então, que tal aproveitar este momento para aprender sobre sete cuidados essenciais com a pele na praia? Você está pronto para isso? Vamos lá!

Usar Protetor Solar

Vamos começar com o básico, o protetor solar. Sim, você provavelmente já sabe disso, mas será que está realmente aplicando corretamente? Você se lembra de reaplicar a cada duas horas, ou depois de um mergulho? E o fator de proteção, é adequado para a sua pele?

Exemplo: se a sua pele é muito clara e sensível, você precisará de um protetor solar com FPS 50 ou superior. Se a sua pele é mais resistente ao sol, um FPS 30 pode ser suficiente. Mas lembre-se, esses valores são apenas estimativas, e é sempre bom procurar a orientação de um dermatologista.

Hidratar a Pele

Agora, imagine a seguinte cena: você passou o dia todo na praia, tomando sol e se divertindo nas ondas. Quando você volta para casa, percebe que a sua pele está seca e descascando. Isso soa familiar?

Se sim, isso significa que você precisa hidratar a sua pele. E não, não estamos falando apenas de tomar muita água (o que também é importante!), mas sim de aplicar um bom hidratante na pele, especialmente após o banho.

Usar Chapéu e Óculos de Sol

Você se lembra da última vez que usou um chapéu ou óculos de sol na praia? Esses acessórios, além de estilosos, oferecem uma camada extra de proteção contra os raios UV.

Evitar o Sol das 10h às 16h

Você sabia que durante esse período o sol está mais forte e os raios UV são mais intensos? Por isso, é recomendado evitar a exposição solar direta durante esses horários.

Usar Roupas de Proteção

Você já pensou em usar uma camisa de manga longa ou um guarda-sol na praia? Essas são maneiras eficientes de proteger a sua pele, especialmente se você passar muitas horas na praia.

Não Esquecer das Áreas “Invisíveis”

Você se lembra de passar protetor solar nas orelhas, nos pés, nas costas das mãos? Essas áreas “invisíveis” muitas vezes são esquecidas, mas são tão vulneráveis ao sol quanto o restante do corpo.

Cuidado com a Reflexão na Areia e na Água

Você sabia que a areia e a água podem refletir os raios UV e intensificar a exposição solar? Por isso, mesmo que você esteja na sombra, é importante continuar aplicando o protetor solar regularmente.

Agora, vamos fazer uma reflexão. Quantos desses cuidados você já está adotando? Se a resposta for todos, parabéns! Você está no caminho certo para proteger a sua pele na praia. Se não, não se preocupe. Ainda é tempo de começar.

Lembre-se: o cuidado com a pele não é apenas uma questão de estética, mas também de saúde. O câncer de pele, por exemplo, é uma doença séria que pode ser prevenida com medidas simples, como as que citamos neste artigo. Portanto, da próxima vez que você for à praia, não se esqueça desses sete cuidados. A sua pele agradecerá!

Lembre-se, um dia de diversão na praia não precisa custar a saúde da sua pele. Com um pouco de planejamento e cuidado, você pode aproveitar o sol sem comprometer a saúde da sua pele. Afinal, uma pele saudável é uma pele feliz!

