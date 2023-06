Polícia Ambiental realiza operação na região

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Polícia Ambiental realizou, entre os dias 30 e 31 de maio de 2023, a “Operação Parcelamento Irregular de Solo” em Campinas, Americana, Amparo, Atibaia e Jundiaí, com o objetivo de combater a instalação ilegal de loteamentos e as consequentes degradações ambientais.

A operação contou com a participação de 35 policiais militares e o emprego de 14 viaturas. Foram priorizadas áreas rurais ou com características rurais, onde foram identificadas suspeitas de loteamentos irregulares, bem como a presença de moradias em locais de risco e transações ilegais de venda de lotes.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo