prefeito chico sardelli lança programa mãe americanense

O prefeito Chico Sardelli realizou, nesta quinta-feira (1), o lançamento do Programa Mãe Americanense, voltado para cuidar da população mais vulnerável, desde o início da gestação, auxiliando as futuras mamães na criação de uma rede de apoio para a família. O lançamento foi feito ao lado do vice-prefeito Odir Demarchi e da secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, durante a XIV Conferência Municipal da Assistência Social, que acontece na Unisal.

“É muito gratificante realizar este projeto tão importante, que pensa nas próximas gerações, começando com os cuidados já no início da gestação. Vamos ajudar as futuras mamães que mais precisam. Quero deixar meus agradecimentos aos servidores da Secretaria de Assistência Social que tornaram possível a concretização desse objetivo do nosso governo”, disse o prefeito Chico Sardelli.



O programa vai atender gestantes entre 14 e 22 semanas de gravidez, que estejam em acompanhamento pré-natal, moradoras de Americana há pelo menos um ano, com renda familiar per capita de até um quarto de salário mínimo e que estejam inscritas no Cadastro Único. Serão realizados encontros durante três meses, com atividades, oficinas e palestras buscando fortalecer o vínculo entre mãe e bebê.

As ações serão feitas pelos Centros de Referências de Assistência Social de Americana (CRAS) e entidades que oferecem os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em diversos territórios.

A secretária Juliani Hellen Munhoz Fernandes enalteceu o programa. “É um momento muito importante para as famílias e especialmente para a constituição e o fortalecimento do vínculo entre a mãe e o bebê. Fico feliz em anunciar o projeto no Dia Mundial da Criança”, disse.

“Quero agradecer a linha de frente dos Centros de Referência pelo empenho na luta diária. A Administração pública conta com vocês, que trabalham com tanto amor e dedicação”, agradeceu o vice-prefeito Odir Demarchi.

As inscrições para o programa podem ser feitas até 30 de junho, no site da Prefeitura Municipal de Americana, www.americana.sp.gov.br ou nos CRAS.

Ao final do acompanhamento, as novas mamães receberão um kit contendo bolsa de maternidade, um kit de saída de maternidade e um carrinho de bebê, para apoiar a família nos cuidados iniciais com o nascimento.

Também participaram do evento a presidente do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), Mariana Leite Zimermann Araújo, o presidente da Câmara, Thiago Brochi, e os vereadores Thiago Martins e Professora Juliana.

Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria de Assistência Social (19) 3471-6770.

