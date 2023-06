Concurso do Miss Americana termina com briga generalizada

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O concurso do Miss Americana, que ocorreu na noite de quinta-feira (8) no Teatro Lulu Benencase, teve um desfecho marcado por uma confusão generalizada. Kevelyn Brenda, também conhecida como a princesa da Festa do Peão de Americana, foi eleita como a representante da cidade no evento.

Segundo informações obtidas pelo Portal de Americana, a discussão teve início entre familiares de uma candidata derrotada e um parente da miss eleita. Eles não aceitaram o resultado do concurso, o que deu origem ao conflito.



Aproximadamente 10 pessoas se envolveram na briga, utilizando socos e tapas como forma de agressão. Em meio à confusão, um dos rapazes acabou caindo no chão. Felizmente, outros homens presentes no evento intervieram para separar os envolvidos na disputa.

A situação trouxe consternação e surpresa para todos os presentes, que esperavam celebrar a beleza e a elegância feminina em uma noite festiva.

