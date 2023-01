Lula coloca sigilo em lista de convidados para festa da posse

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT) decidiu impor sigilo à lista de 3.500 convidados do coquetel realizado após a posse no dia 1º de janeiro de 2023.

O Ministério de Relações Exteriores negou um pedido da Revista Veja. De acordo com o veículo, a pasta afirmou que “as informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente e vice e respectivos cônjuges e filhos serão reservadas”.

Em resposta ao questionamento sobre os gastos do evento organizado pela primeira-dama, Janja da Silva, o ministério disse que os gastos estão disponíveis através dos sistemas de transparência do Governo Federal.

“Os gastos com a recepção oferecida pelo Senhor Presidente da República em 1º de janeiro de 2023, no Palácio Itamaraty, para a qual cerca de 3.500 pessoas foram convidadas, podem ser encontrados nas seguintes páginas: https://portaldatransparencia.gov.br/contratos/ ; http://comprasnet.gov.br/ ; e https://www.gov.br/compras/pt-br/agente-publico”, informou o MRE.